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Экс-губернатора Ивановской области арестовали по делу о хищении ₽700 млн

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова до 30 июля по делу о хищении 700 млн. руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

На заседании Коньков не признал свою вину. «Трактовки следствия далеки от истины, поэтому я считаю себя невиновным», — заявил бывший губернатор и попросил суд о заключении под домашний арест, отмечает ТАСС.

Защита Конькова также ходатайствовала о смягчении наказания, предоставив суду справки о заболеваниях Конькова и присвоенных ему государственных и общественных наградах.

Обвинение утверждало, что о причастности губернатора к преступлению говорят показания свидетелей, а также изъятые по делу документы. «С учетом имеющихся у следствия доказательств есть основания подозревать, что, опасаясь наказания, Коньков может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей», — добавил представитель СК.

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Сотрудники ФСБ задержали Конькова в его доме в деревне Шуренцево
1 июня по подозрению в коррупции. Силовики допросили его и параллельно провели обыски на предприятии «Ивановский бройлер», а также в Ивановской областной думе, где изъяли документы.

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Также задержали управляющего директора «Ивановского бройлера» Дмитрия Гришина. Следствие считает, что Коньков и Гришин похитили бюджетные деньги, необоснованно перечисляя средства организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Коньков покинул должность губернатора Ивановской области в 2017 году, но с тех пор входил в Ивановскую областную думу как депутат от «Единой России».

Теги: Ивановская область, Хищение, Басманный суд г. Москвы, новости РБК
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