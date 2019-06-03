Экс-губернатора Ивановской области арестовали по делу о хищении ₽700 млн

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова до 30 июля по делу о хищении 700 млн. руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

На заседании Коньков не признал свою вину. «Трактовки следствия далеки от истины, поэтому я считаю себя невиновным», — заявил бывший губернатор и попросил суд о заключении под домашний арест, отмечает ТАСС.

Защита Конькова также ходатайствовала о смягчении наказания, предоставив суду справки о заболеваниях Конькова и присвоенных ему государственных и общественных наградах.

Обвинение утверждало, что о причастности губернатора к преступлению говорят показания свидетелей, а также изъятые по делу документы. «С учетом имеющихся у следствия доказательств есть основания подозревать, что, опасаясь наказания, Коньков может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей», — добавил представитель СК.