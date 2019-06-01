Появилось видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Бывшего главу Ивановской области задержали в рамках дела о коррупции, говорили в СК. По этому же делу был задержан управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин

Следственный комитет России опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. На записи показан дом чиновника, а также обнаруженные у него деньги и документы.

Видео: Следственный комитет России / YouTube

Ранее СК сообщил, что экс-глава региона был задержан в рамках расследуемого дело о коррупционном преступлении. В рамках дела, открытого по ч. 4 ст. 160 УК РФ, был также задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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