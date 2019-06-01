Силовики задержали экс-губернатора Ивановской области

В Ивановской области задержали бывшего губернатора региона Павла Конькова. По словам источника РБК, действия сотрудников ФСБ могут быть связаны с ситуацией вокруг предприятия «Ивановский бройлер»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков был задержан работниками ФСБ в своем доме в деревне Шуренцево под Иваново. Он был отправлен на допрос, сообщил РБК источник в окружении экс-губернатора.

Собеседник РБК указал, что Коньков был допрошен, однако при этом не уточнил, в каком статусе бывший чиновник отвечал на вопросы следователей.

Параллельно с задержанием Конькова обыски и выемка документов прошли на предприятии «Ивановский бройлер».

«Ивановские новости» со ссылкой на свои источники также сообщили о следственных действиях в отношении Конькова. По данным этого издания, выемку документов сотрудники ФСБ провели в том числе в Ивановской областной думе, а на допрос были вызваны бывший заместитель председателя правительства области Александр Грузнов, а также экс-руководитель комплекса экономического развития региона Светлана Давлетова.

РБК направил запрос в пресс-службу СК РФ России по Ивановской области.