В СК объяснили задержание экс-губернатора Ивановской области

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков был задержан в рамках расследуемого уголовного дела, сообщили в Следственном комитете России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что бывший глава Ивановской области был задержан «следователями главного следственного управления Следственного комитета в рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении», сообщает агентство ТАСС.

Петренко не уточнила, в чем конкретно подозревается Коньков.

Ранее источники РБК, а также издание «Ивановские новости» сообщили о том, что накануне Коньков был задержан у себя дома сотрудниками ФСБ. Одновременно обыски и выемка документов прошли в Ивановской областной думе (где Коньков после ухода с поста губернатора в 2017 году является депутатом от «Единой России), а также на предприятии «Ивановский бройлер».

«Ивановские новости» также указали, что помимо Конькова на допрос вызвали также двух бывших заместителей главы правительства региона: Александра Грузнова и Светлану Давлетову.

По данным «Интерфакса», поводом для разбирательства в отношении Конькова может быть выделение 750 млн руб. бюджетных средств «Ивановскому бройлеру» — предприятию, которое позже обанкротилось.