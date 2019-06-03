Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о смерти рэп-баттлов как жанра и назвал их неинтересным зрелищем. Об этом он рассказал в интервью журналу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — цитирует агентство Шнурова.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 9 июня. Впервые с 2014 года в нем примет участие Эстония.

Посол США в России Джон Хантсман отказался от участия в форуме в этом году из-за домашнего ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд руб. В Кремле заявили, что хотели бы видеть Калви на ПМЭФе, и сожалеют о возникших у него проблемах с законом. Ранее Baring Vostok передал в Следственный комитет прошение об участии Калви в ПМЭФе.

