Эстония примет участие в ПМЭФ впервые с 2014 года

Эстония примет участие в ПМЭФ впервые с 2014 года

Эстония примет участие в Петербургском экономическом форуме, который продлится с 6 по 9 июня. Как сообщает газета Postimees, страну на форуме представит министр экономики и инфраструктуры Тааси Аас.

На полях ПМЭФ он намерен встретиться с российским министром транспорта Евгением Дитрихом. Как уточнил изданию EER пресс-секретарь Ааса Расмус Рауда, встреча пройдет 6 июня.

Аас обратился к Дитриху с предложением о встрече на прошлой неделе. Среди тем для обсуждения он назвал продолжение работы транспортной комиссии, развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами, а также совместное привлечение дополнительных транзитных грузопотоков.

Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков направлял приглашение эстонской стороне поучаствовать в ПМЭФе в феврале, отмечает Postimees. Тогда пост министра экономики и коммуникаций занимал Кадри Симсон.