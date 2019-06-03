Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,38 -0,05 EUR Бирж. 73,11 +0,08 Brent 62,43 -3,48% USD Нал. 65,78 64,96 EUR Нал. 73,54 72,68 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1182 +0,0015 BTC/USD Бирж. 8 488,10 -251,91 IMOEX 2 721,46 +2,11% RTSI 1 311,52 +1,90% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽274,61 (+17,16%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Газпром ₽274,61 (+17,16%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 13:50
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа Общество, 14:52 Skoda представила новый кроссовер Авто, 14:46 Суд отклонил иск бизнесмена к назвавшим его владельцем «Незыгаря» авторам Общество, 14:45 В Крыму обнаружили тайник с вакцинами от бешенства и сибирской язвы Общество, 14:42 Директор Foreo в России — о морщинах, моргании и подделках Стиль, 14:41 Зеленский выбрал пресс-секретаря Политика, 14:36 Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою в UFC Спорт, 14:32 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 14:29 СК завел новое дело после драки с погибшим спецназовцем в Подмосковье Общество, 14:25 Трамп назвал мэра Лондона неудачником Политика, 14:21 Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Политика, 14:18 Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области Общество, 14:15 Рекорды Bitcoin и восьмикратный рост Harmony: главное из мира криптовалют Крипто, 14:13 МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале Общество, 14:09
Общество ,  
0 
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области

Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции. Соответствующее ходатайство поступило в столичный Басманный суд, сообщила РБК его представитель Юнона Царева.

Для экс-чиновника, считают следователи, нужно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля. Конькова подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В Следственном комитете ранее говорили, что бывший глава региона задержан в рамках «расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении». О задержании Конькова стало известно 1 июня. Из его дома в деревне Шуренцево под Иваново экс-чиновника забрали сотрудники ФСБ.

Общество
СК показал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

В этот же день обыски и выемка документов прошли на предприятии «Ивановский бройлер». В СК позже рассказали, что вместе с Коньковым по этому же делу был задержан управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин. Оба они, по версии следствия, вместе с «другими неустановленными лицами» похитили бюджетные средства, перечислив их на счет организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного, считают в СК, составила около 700 млн руб.

Ивановскую область Коньков возглавлял в период с 2013 по 2017 год. В прошлом году экс-чиновник стал депутатом Ивановской областной думы.

Теги: Ивановская область, арест, новости РБК
Материалы по теме
СК показал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Общество
В СК объяснили задержание экс-губернатора Ивановской области
Политика
Силовики задержали экс-губернатора Ивановской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter