Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области

Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции. Соответствующее ходатайство поступило в столичный Басманный суд, сообщила РБК его представитель Юнона Царева.

Для экс-чиновника, считают следователи, нужно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля. Конькова подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В Следственном комитете ранее говорили, что бывший глава региона задержан в рамках «расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении». О задержании Конькова стало известно 1 июня. Из его дома в деревне Шуренцево под Иваново экс-чиновника забрали сотрудники ФСБ.

В этот же день обыски и выемка документов прошли на предприятии «Ивановский бройлер». В СК позже рассказали, что вместе с Коньковым по этому же делу был задержан управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин. Оба они, по версии следствия, вместе с «другими неустановленными лицами» похитили бюджетные средства, перечислив их на счет организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного, считают в СК, составила около 700 млн руб.