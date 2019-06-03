Оставившей детей в подмосковном хостеле женщине предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинения матери, оставившей двух годовалых детей в хостеле подмосковного города Котельники. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.

Обвинения предъявлены по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

«Во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги няни», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что 3 июня суд намерен избрать меру пресечения для обвиняемой.