В Московской области мать бросила в хостеле двух малолетних детей

В Московской области полицейские разыскивают женщину, которая оставила двух малолетних детей в хостеле, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 28 мая. Женщина с мальчиком и девочкой, которым на вид около года, обратилась к администратору хостела с просьбой предоставить спальное место. Она пояснила, что забыла паспорт в машине, вышла из здания и больше не возвращалась, указали в полиции.

Детей передали в местное медучреждение, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают местонахождение женщины.

В хостеле AntHill, где произошел инцидент, сообщили РБК, что женщина оставила детей около хостела. Подробностей произошедшего там не раскрыли.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила РБК, что брошенные дети чувствуют себя удовлетворительно. «У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь. О маме пока ничего не известно. Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала», — заявила Мишонова.