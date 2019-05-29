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В Московской области мать бросила в хостеле двух малолетних детей

В Московской области полицейские разыскивают женщину, которая оставила двух малолетних детей в хостеле, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 28 мая. Женщина с мальчиком и девочкой, которым на вид около года, обратилась к администратору хостела с просьбой предоставить спальное место. Она пояснила, что забыла паспорт в машине, вышла из здания и больше не возвращалась, указали в полиции.

Детей передали в местное медучреждение, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают местонахождение женщины.

В хостеле AntHill, где произошел инцидент, сообщили РБК, что женщина оставила детей около хостела. Подробностей произошедшего там не раскрыли.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила РБК, что брошенные дети чувствуют себя удовлетворительно. «У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь. О маме пока ничего не известно. Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала», — заявила Мишонова.

В пресс-службе областного минздрава сказали РБК, что дети госпитализированы в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы и подтвердили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

В середине мая еще одна женщина оставила дочь в поликлинике. Позднее, когда ее задержали, она заявила, что «не справлялась с обязанностями». Ребенка вернули в семью — бабушке по отцу, с которой также живет старший брат девочки.

Теги: новости РБК, хостел, Дети
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