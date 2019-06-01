Полиция задержала мать оставленных в подмосковном хостеле детей

Правоохранительные органы задержали мать двух детей, которая оставила их в хостеле Котельников и скрылась. Об этом сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции межмуниципального управления МВД России Люберецкое в результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Видное задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле города Котельники», — сказала Петрова.

По ее словам, в ближайшее время женщину доставят в следственные органы.

Инцидент произошел 28 мая. Как пояснили в полиции, женщина с мальчиком и девочкой, которым на вид около года, обратилась к администратору хостела с просьбой предоставить ей спальное место. Тогда она пояснила, что забыла в машине паспорт и ушла за ним. После этого женщина в хостел не возвращалась.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).