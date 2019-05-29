СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей

После того как неизвестная женщина оставила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Следователи устанавливают местонахождение женщины и разыскивают ее возможных родственников.

По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники. Она попросила предоставить спальное место, после чего вышла под предлогом того, что ей необходимо забрать паспорт из машины, и не вернулась.

В пресс-службе областного минздрава ранее сообщили РБК, что дети госпитализированы в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила, что у детей кашель и насморк.