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Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже выросла более чем на 10%. Так дорого бумаги компании не стоили с апреля 2011 года
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Лидером роста в ходе торгов 3 июня на Московской бирже стали акции «Газпрома», которые за несколько часов подорожали на 10%. На пике их стоимость достигала отметки в 237,39 руб. за штуку, что на 10,36% превышает уровень закрытия пятничных торгов.

Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года.

Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.

Бизнес
«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Столь быстрый рост аналитики связывают с намерением «Газпрома» увеличить дивиденды акционерам. В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб. Решение предстоит утвердить на годовом собрании акционеров, которое состоится 28 июня. Общая сумма дивидендов должна составить 393 млрд руб., что станет рекордом в истории российских компаний. Предыдущий рекорд поставил Сбербанк месяцем ранее, запланировав выплатить акционерам 361 млрд руб.

«Наша оценка — 255 руб. за акцию. Связано это с тем, что компания резко меняет свою дивидендную политику и в целом подход к позиционированию для миноритарных акционеров. «Газпром» не раз говорил, что нацелен на увеличение своей рентабельности; думаю, сейчас это будет выражаться более явно. Скорее всего, это будет увеличивать прибыль и дивиденды, а это, в свою очередь, опять же отразится на капитализации в целом», — заявлял ранее РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Кроме новости о дивидендах, других причин роста котировок «Газпрома» нет, пояснил РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «У компании по-прежнему есть проблемы с доходностью свободного денежного потока и эффективностью капвложений».

30 мая глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания может перейти к выплате акционерам 50% прибыли (вместо 23% по итогам 2018 года) в течение трех лет. В презентации (.pdf) к опубликованному отчету говорится, что «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику.

К 12:45 мск стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже составляла 235,39 руб. за штуку (плюс 9,43%).

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Макаренко
Теги: Московская биржа, дивиденды
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