Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже выросла более чем на 10%. Так дорого бумаги компании не стоили с апреля 2011 года

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Лидером роста в ходе торгов 3 июня на Московской бирже стали акции «Газпрома», которые за несколько часов подорожали на 10%. На пике их стоимость достигала отметки в 237,39 руб. за штуку, что на 10,36% превышает уровень закрытия пятничных торгов.

Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года.

Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.

Столь быстрый рост аналитики связывают с намерением «Газпрома» увеличить дивиденды акционерам. В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб. Решение предстоит утвердить на годовом собрании акционеров, которое состоится 28 июня. Общая сумма дивидендов должна составить 393 млрд руб., что станет рекордом в истории российских компаний. Предыдущий рекорд поставил Сбербанк месяцем ранее, запланировав выплатить акционерам 361 млрд руб.