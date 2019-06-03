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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Прием российской нефти в Венгрии и Словакии вошел в штатный режим

Приемо-сдаточные пункты (ПСП) Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) перешли на прием поступающей по трубопроводу «Дружба» российской нефти в штатном режиме, сообщил РБК представитель «Транснефти».

По его словам, поставки соответствующей нормативам нефти на польский ПСП Адамова Застава должны начаться 8–9 июня, в настоящее время на территории Белоруссии продолжается откачка нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.

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«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. т «грязной» нефти

Неделей ранее, 27 мая, качественную российскую нефть по трубопроводу «Дружба» начала получать Чехия. 29 мая стало известно, что первая чистая нефть дошла до венгерского ПСП Фенешлитке.

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья.

25 апреля была приостановлена прокачка российской нефти по проходящей через Украину в Словакию и далее в Чехию и Венгрию ветке трубопровода «Дружба». Впоследствии прокачка несколько раз возобновлялась и вновь приостанавливалась из-за нехватки свободных резервуаров для загрязненной нефти.

Теги: Словакия, Венгрия, Польша
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