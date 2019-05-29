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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Венгрия получила чистую нефть по «Дружбе»

В среду, 29 мая, около 16.45 мск кондиционная нефть по трубопроводу «Дружба» дошла до приемно-сдаточного пункта (ПСП) Фенешлитке в Венгрии. Об этом заявил представитель «Транснефти», сообщает корреспондент РБК.

Отмечается, что это произошло несколько раньше предполагаемого времени. Расчетное время поступления нефти было 19:00 мск.

Прокачка нефти в направлении Венгрии началась в 1:10 мск.

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Отмечалось, что за сутки реверсом из Белоруссии на станцию Унеча в Брянской области было откачано 163 тыс. т некондиционной нефти.

Прием нефти, поступавшей по нефтепроводу, Венгрия временно прекратила 26 апреля после обнаружения загрязнения сырья в «Дружбе». В нефти зафиксировали завышенное в десятки раз содержание хлорорганических соединений. 

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Теги: Венгрия, «Дружба»
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