Венгрия получила чистую нефть по «Дружбе»

В среду, 29 мая, около 16.45 мск кондиционная нефть по трубопроводу «Дружба» дошла до приемно-сдаточного пункта (ПСП) Фенешлитке в Венгрии. Об этом заявил представитель «Транснефти», сообщает корреспондент РБК.

Отмечается, что это произошло несколько раньше предполагаемого времени. Расчетное время поступления нефти было 19:00 мск.

Прокачка нефти в направлении Венгрии началась в 1:10 мск.

Отмечалось, что за сутки реверсом из Белоруссии на станцию Унеча в Брянской области было откачано 163 тыс. т некондиционной нефти.