Чехия вновь начала получать чистую российскую нефть по «Дружбе»

В понедельник, 27 мая, Чехия вновь начала получать по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, поставки которой были приостановлены из-за загрязнения сырья хлорорганическими веществами. Об этом сообщает портал Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря чешского трубопроводного оператора MERO Радомира Долежалова.

По его словам, поставка российской нефти из Словакии в Чехию возобновилась в 12:00 по местному времени (13:00 мск), после того, как была запущена насосная станция Klobouky, расположенная возле чешского города Брно.

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья.

25 апреля была приостановлена прокачка российской нефти по проходящей через Украину в Словакию и далее в Чехию ветке трубопровода «Дружба». Впоследствии прокачка несколько раз возобновлялась и вновь приостанавливалась из-за нехватки свободных резервуаров для загрязненной нефти.