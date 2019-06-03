На Украине проведут совещание силовиков из-за ролика в YouTube

На Украине пройдет совещание с руководством силовых структур страны в связи с появлением в YouTube ролика об аннексии Румынией западных украинских территорий. Об этом написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», — подчеркнул он.

Матиос отметил, что 3 июня внесет в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке посягательства на суверенитет Украины. Более того, в этот же день главный военный прокурор намерен провести совещание с главами Генерального штаба, МИД, Главного управления разведки Минобороны, СВР и СБУ.

В видео, из-за которого было принято провести совещание, описывается сценарий, при котором Румыния и Молдавия объединяются в союзное государство и захватывает часть Черновицкой и Одесской областей к 2022 году.