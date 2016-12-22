ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,79 65,98 EUR Нал. 77,26 76,30 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6373,90 +62,80 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Порошенко отказал РПЦ в правах на Украину из-за «аннексии XVII века»
Лента новостей
Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:35, РБК и Сбербанк Федор Емельяненко прокомментировал победу нокаутом в бою с Челом Сонненом 11:21, Спорт Порошенко отказал РПЦ в правах на Украину из-за «аннексии XVII века» 11:05, Политика Синоптики пообещали рекордную температуру воздуха в Москве 11:04, Общество В ДТП с грузовиком в Турции погибли около 20 нелегальных мигрантов 10:53, Общество Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера 10:20, Спорт Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 10:14, РБК и Мираторг СМИ узнали о попадании молнии в самолет принца Гарри и Меган Маркл 10:14, Общество Ураган «Майкл» повредил истребители F-22 эскадрильи ВВС США 09:47, Общество Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО 09:21, Общество Трамп признал первенство России и Китая в создании космических войск 08:28, Политика Емельяненко победил американца Соннена в полуфинале Гран-при Bellator 08:22, Общество СМИ рассказали о получении саратовским экс-министром материальной помощи 07:55, Общество Навальный вышел на свободу после второго подряд ареста 07:03, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 06:56, РБК и Mastercard В МИД Мексики заявили об отсутствии препятствий для Китая из-за USMCA 06:47, Политика Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091 06:07, Общество В Нью-Йорке на аукционе продали две бутылки вина за $1 млн 05:35, Общество Боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США 04:43, Общество СМИ назвали возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери 04:32, Политика Легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк 04:16, Общество Пентагон отверг обвинения в применении коалицией белого фосфора в Сирии 03:32, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 03:30, РБК и Schneider Electric В Афганистане 22 человека погибли при взрыве на предвыборном митинге 03:07, Общество Команда Telegram устранила сбой в работе мессенджера 02:34, Технологии и медиа СМИ рассказали о выборе Трампом нового юрисконсульта Белого дома 02:16, Политика «Нафтогаз Украины» впервые с мая вернет горячую воду всем жителям Киева 02:03, Общество В Карелии 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом 01:21, Общество
Порошенко отказал РПЦ в правах на Украину из-за «аннексии XVII века»
Политика, 11:05
0
Порошенко отказал РПЦ в правах на Украину из-за «аннексии XVII века»
Решение Вселенского патриархата по православной церкви на Украине подтвердило незаконность «аннексии» Киевской митрополии, объявил собравшимся в Киеве верующим президент Украины. Прав на Украину у РПЦ нет, подчеркнул он
Петр Порошенко и патриарх УПЦ КП Филарет (Фото: РИА Новости)

Русская православная церковь никогда не имела канонических прав на Православную церковь на Украине, уверен Петр Порошенко. Об этом президент Украины заявил перед благодарственным молебном на Софийской площади в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Наконец Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь в Украине», — заявил украинский лидер. Порошенко подчеркнул, что «Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви».

Президент Украины напомнил, что патриарх Кирилл на каждой службе молится за российских военных, которые, заявил Порошенко, «убивают украинских бойцов и гражданское население». «А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла… Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российское войско, называться украинским?» — обратился он к верующим.

Украинский президент гарантировал права всем тем верующим Украины, которые решат покинуть каноничную церковь Московского патриархата. «Я также гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат уйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создавать единую украинскую православную поместную церковь», — сказал он.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что те, кто решат остаться с РПЦ, не будут ущемляться. «Еще раз заявляю: это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. Это их выбор, и нам его надо уважать», — заявил президент.

Также Порошенко призвал не допустить насилия и развязывания религиозной войны из-за строительства независимой украинской церкви. Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри нашего государства» — подчеркнул он, отметив, что те, кто призывают силой отбирать имущество РПЦ, — «московская агентура».

11 октября, Константинопольский патриархат сделал первый шаг к предоставлению украинской церкви автокефалии: Константинополь отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. Вселенский патриархат также распорядился восстановить их паству к «общению с Церковью». В РПЦ заявили, что решение К​онстантинополя нанесет катастрофический вред и затронет судьбы миллионов людей на Украине. Украинская православная церковь, подконтрольная РПЦ, в свою очередь, не исключила разрыва отношений с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.

Легитимизация раскола: как церкви на Украине приблизились к автокефалии
Политика

Возможная автокефалия украинской церкви вызывает озабоченность и в связи с имуществом УПЦ Московского патриархата на Украине. Так, именно УПЦ МП распоряжается Киево-Печерской лаврой. 12 октября наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обратился к верующим с призывом собраться 14 октября. Ранее он заявлял, что в этот день монастырь угрожали захватить радикалы.

В УПЦ рассказали об описи имущества Московского патриархата на Украине
Политика

8 октября директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в интервью изданию «Главком» заявил, что Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а УПЦ МП распоряжается ею лишь на основании договора аренды. «Государство предоставило аренду и в прерогативах государственных органов решать ее дальнейшую судьбу. То есть, если будет понятно, что во время передачи лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: РПЦ
Главное
Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими Политика
Материалы по теме
Порошенко рассказал о трех раздражающих Москву украинских «брендах» Политика
В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решение Константинополя по Украине Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter