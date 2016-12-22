Порошенко отказал РПЦ в правах на Украину из-за «аннексии XVII века»

Решение Вселенского патриархата по православной церкви на Украине подтвердило незаконность «аннексии» Киевской митрополии, объявил собравшимся в Киеве верующим президент Украины. Прав на Украину у РПЦ нет, подчеркнул он

Петр Порошенко и патриарх УПЦ КП Филарет (Фото: РИА Новости)

Русская православная церковь никогда не имела канонических прав на Православную церковь на Украине, уверен Петр Порошенко. Об этом президент Украины заявил перед благодарственным молебном на Софийской площади в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Наконец Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь в Украине», — заявил украинский лидер. Порошенко подчеркнул, что «Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви».

Президент Украины напомнил, что патриарх Кирилл на каждой службе молится за российских военных, которые, заявил Порошенко, «убивают украинских бойцов и гражданское население». «А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла… Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российское войско, называться украинским?» — обратился он к верующим.

Украинский президент гарантировал права всем тем верующим Украины, которые решат покинуть каноничную церковь Московского патриархата. «Я также гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат уйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создавать единую украинскую православную поместную церковь», — сказал он.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что те, кто решат остаться с РПЦ, не будут ущемляться. «Еще раз заявляю: это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. Это их выбор, и нам его надо уважать», — заявил президент.

Также Порошенко призвал не допустить насилия и развязывания религиозной войны из-за строительства независимой украинской церкви. Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри нашего государства» — подчеркнул он, отметив, что те, кто призывают силой отбирать имущество РПЦ, — «московская агентура».

11 октября, Константинопольский патриархат сделал первый шаг к предоставлению украинской церкви автокефалии: Константинополь отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. Вселенский патриархат также распорядился восстановить их паству к «общению с Церковью». В РПЦ заявили, что решение К​онстантинополя нанесет катастрофический вред и затронет судьбы миллионов людей на Украине. Украинская православная церковь, подконтрольная РПЦ, в свою очередь, не исключила разрыва отношений с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея.

Возможная автокефалия украинской церкви вызывает озабоченность и в связи с имуществом УПЦ Московского патриархата на Украине. Так, именно УПЦ МП распоряжается Киево-Печерской лаврой. 12 октября наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обратился к верующим с призывом собраться 14 октября. Ранее он заявлял, что в этот день монастырь угрожали захватить радикалы.

8 октября директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в интервью изданию «Главком» заявил, что Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а УПЦ МП распоряжается ею лишь на основании договора аренды. «Государство предоставило аренду и в прерогативах государственных органов решать ее дальнейшую судьбу. То есть, если будет понятно, что во время передачи лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора», — сказал он.