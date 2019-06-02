Выборы президента Алжира перенесут из-за отсутствия кандидатов

В Алжире конституционный совет перенес президентские выборы, которые должны были состояться 4 июля, из-за отсутствия кандидатов. Об этом сообщает телеканал «France 24» со ссылкой на заявление совета.

Согласно заявлению, участвовать в выборах намеревались лишь два политика. К настоящему моменту новая дата выборов президента Алжира не известна.

Ранее, 26 мая, ряд СМИ анонсировал отсрочку выборов в Алжире из-за отсутствия зарегистрированных кандидатов к моменту истечения сроков регистрации, предусмотренных законом.

Бывший президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля после серии массовых протестов. Тогда глава Генштаба ВС Алжира Ахмед Гаид Салах призвал лишить его полномочий из-за неспособности исполнять обязанности по состоянию здоровья.