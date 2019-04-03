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Конституционный совет объявил вакантным пост президента Алжира

Конституционный совет Алжира объявил вакантным пост президента страны, сообщает государственное телевидение страны.

Согласно законодательству, временный президентом становится глава Совета наций Абделькадер Бенсалех.

По данным телеканала Alg24, ушедший в отставку с поста главы государства Абдельазиз Бутефлика направил послание народу Алжира. В нем он попросил прощения у своих соотечественников, о которых он не заботился.

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Бутефлика подал в отставку накануне, после того как начальник генштаба армии страны Ахмед Гаид Салах потребовал конституционных процедур для его отстранения от должности.

В начале марта Бутефлика, возглавлявший страну с 1999 года, вновь подал заявку на участие в выборах, после чего в стране начались массовые протесты.

Теги: Алжир, Президент
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