СМИ анонсировали отсрочку выборов в Алжире из-за отсутствия кандидатов

После серии протестов и отставки 82-летнего лидера страны, который находился во главе республики 20 лет, в Алжире 4 июля должны состояться выборы. Однако по истечении срока подачи документов ни одного кандидата на них не оказалось

Участники антиправительственных акции в Алжире (Фото: Toufik Doudou / AP)

В Алжире в полночь 26 мая истекли предусмотренные законом сроки регистрации кандидатов на выборы президента страны. Однако никто из политиков так и не попытался подать документы для участия в гонке, сообщает местная газета El Khabar. Об этом также пишут портал Al Deraah-News и издание El Вjazair.

В связи с этим, указывают неназванные эксперты El Khabar и источники Al Arabiya, выборы главы государства, которые назначены на 4 июля, не могут быть проведены по графику. Конституционный совет страны, указывают собеседники телеканала, официально готовятся к отмене президентских выборов.

По данным El Khabar, голосование может быть перенесено на 60 дней. Подобное решение, поясняет газета, предусматривается ст. 103 Конституции Алжира, в которой говорится, что выборы могут быть отсрочены в «некоторых исключительных случаях», например в случае смерти кандидата. Ситуации, когда кандидатов нет в принципе, закон не предусматривает. О том, что необходимость отложить выборы фактически обусловлена отсутствием кандидатов, также пишет газета El Massa. При этом издание подчеркивает, что в действующем законодательстве республики ни юридического, ни конституционного положения, которое предусматривало бы перенос выборов, нет.

Прежде, напоминает Al Arabiya, лидеры всех алжирских политических партий подтвердили отказ от участия в предвыборной гонке. El Khabar характеризует их действия как бойкот выборов. Этого, замечает канал, требовала местная оппозиция, которая не доверяет действующим властям в вопросе проведения нового голосования. На акциях, которые проходят каждую пятницу, жители, указывает El Khabar, высказывают временному руководству страны свой протест.