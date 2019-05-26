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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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СМИ анонсировали отсрочку выборов в Алжире из-за отсутствия кандидатов
После серии протестов и отставки 82-летнего лидера страны, который находился во главе республики 20 лет, в Алжире 4 июля должны состояться выборы. Однако по истечении срока подачи документов ни одного кандидата на них не оказалось
Участники антиправительственных акции в Алжире (Фото: Toufik Doudou / AP)

В Алжире в полночь 26 мая истекли предусмотренные законом сроки регистрации кандидатов на выборы президента страны. Однако никто из политиков так и не попытался подать документы для участия в гонке, сообщает местная газета El Khabar. Об этом также пишут портал Al Deraah-News и издание El Вjazair.

В связи с этим, указывают неназванные эксперты El Khabar и источники Al Arabiya, выборы главы государства, которые назначены на 4 июля, не могут быть проведены по графику. Конституционный совет страны, указывают собеседники телеканала, официально готовятся к отмене президентских выборов.

По данным El Khabar, голосование может быть перенесено на 60 дней. Подобное решение, поясняет газета, предусматривается ст. 103 Конституции Алжира, в которой говорится, что выборы могут быть отсрочены в «некоторых исключительных случаях», например в случае смерти кандидата. Ситуации, когда кандидатов нет в принципе, закон не предусматривает. О том, что необходимость отложить выборы фактически обусловлена отсутствием кандидатов, также пишет газета El Massa. При этом издание подчеркивает, что в действующем законодательстве республики ни юридического, ни конституционного положения, которое предусматривало бы перенос выборов, нет.

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Президента Алжира оставили правящие силы

Прежде, напоминает Al Arabiya, лидеры всех алжирских политических партий подтвердили отказ от участия в предвыборной гонке. El Khabar характеризует их действия как бойкот выборов. Этого, замечает канал, требовала местная оппозиция, которая не доверяет действующим властям в вопросе проведения нового голосования. На акциях, которые проходят каждую пятницу, жители, указывает El Khabar, высказывают временному руководству страны свой протест.

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Полиция арестовала младшего брата подавшего в отставку президента Алжира

Бывший президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля. Это произошло после того, как лишить его полномочий в связи с неспособностью исполнять обязанности по состоянию здоровья призвал начальник генерального штаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах. В стране после этого прошла серия массовых протестов. Участники демонстраций выступили за уход Бутефлики от власти.

После его отставки временным президентом республики стал руководитель Совета наций Абделькадер Бенсалех (считается близким соратником Бутефлики). Его полномочия в качестве лидера страны в соответствии с Конституцией должны истечь спустя 90 дней после назначения 9 апреля. Основной задачей Бенсалеха была организация в стране новых выборов, указывало издание El Massa.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Алжир, Выборы, кандидаты
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