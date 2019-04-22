В Алжире арестовали четырех приближенных к экс-президенту бизнесменов

Братьев Кунинеф подозревают в незаконных финансовых операциях, использовании высокопоставленных связей в своих интересах и других преступлениях. Также в прокуратуру вызвали богатейшего человека Алжира Иссада Ребраба

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Национальная жандармерия Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф по делу о коррупции с гособлигациями, а также заслушала показания бизнесмена-промышленника Иссада Ребраба, самого богатого человека Алжира (его состояние журнал Forbes оценивает в $3,8 млрд), по подозрению в выводе денег из страны. Об этом сообщает гостелеканал Ennahar.

Ряд СМИ, например Reuters, AlJazeera и другие, со ссылкой на государственное телевидение сообщили, что Ребраб тоже был арестован. Однако сам миллиардер в Twitter назвал эту информацию ложной и пояснил, что ездил в жандармерию для дачи показаний по другому делу. Импортирующая и экспортирующая сахар компания Cevital, которую возглавляет Ребраб, также опровергла информацию об аресте своего руководителя, пояснив, что в жандармерии Ребраб изучает материалы одного из уголовных дел, связанных с компанией (ее подозревают в махинациях при ввозе оборудования).

Братьев Карима, Абделькадера, Реда и Тарека Кунинеф алжирские власти подозревают в неисполнении госконтрактов, коррупции, использовании связей с высокопоставленными чиновниками в своих коммерческих интересах и получении неоправданных выгод. Reuters отмечает, что семья Кунинеф связана с бывшим лидером Алжира Абдельазизом Бутефликой, который три недели назад после 20 лет президентства ушел на фоне массовых протестов в стране.

Аресты братьев-миллиардеров прошли после заявлений генерала-лейтенанта алжирской армии Гайда Салаха, который выразил надежду на преследование представителей правящей элиты страны за коррупцию.

Официальных заявлений от правоохранительных органов Алжира пока не было.