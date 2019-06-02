Медведев назвал устаревшей риторику Украины по минским соглашениям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что желание Украины возобновить минские соглашения сопровождается устаревшей риторикой. Об этом он сообщил в интервью ВГТРК, которое опубликовано на сайте правительства.

«Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье», — сказал он. Медведев отметил, что Киев делает очень противоречивые заявления.

Премьер-министр добавил, что Украина может использовать любые каналы общения, какие захочет, однако при этом недальновидно отрезать уже существующие.

В мае глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил провести референдум о достижении договоренностей с Россией.

В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Киева конкретные действия в сторону выполнения минских соглашений и нормализации двусторонних отношений. При этом он добавил, что пока Россия не видит эти шаги.