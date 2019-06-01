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Медведев заявил о недальновидности отказа Украины от каналов общения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Украина может использовать любые каналы общения, однако недальновидно отрезать уже существующие. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести в субботу», текст которого опубликован на сайте правительства.

«Что касается каналов общения, это дело украинской власти — какие им удобны каналы, пусть такие и используют», — ответил он на вопрос о том, с кем говорить России после лишения Виктора Медведчука статуса переговорщика и объявления об уходе с поста украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

Медведев отметил, что при этом всегда необходимо иметь несколько каналов, поэтому недальновидно отрезать какие-либо из них. Он добавил, что в конечном счете это в руках нового украинского президента Владимира Зеленского и новой власти.

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По словам премьер-министра, Москва не прекращала каналы общения, а если Киев захочет, он сможет их реанимировать. «Называется, шарик сейчас на их стороне», — сказал Медведев, призвав набраться терпения.

В конце мая председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Украины на переговорах с Россией из-за разногласий с командой Зеленского. Ранее в администрации украинского лидера также сообщали, что не видят Медведчука в роли переговорщика.

24 мая в отставку подал премьер-министр Владимир Гройсман. Однако Верховная рада проголосовала против его ухода с должности.

Теги: Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
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