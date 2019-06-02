Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии

Он, по информации Армии обороны Израиля, был совершен в ответ на запуск ракет в сторону республики Сирией. В результате удара погибли трое сирийских военных, еще семеро пострадали. Несколько ракет, по данным SANA, сбили ПВО Сирии

Фото: Mohamad Bayoush / Reuters

Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии. Речь идет об атаке, которая была предпринята в ночь на 2 июня. Ракеты были запущены к югу от Дамаска.

«Вчера вечером из Сирии в Израиль были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории. В ответ мы нанесли удар по нескольким позициям сирийских правительственных сил», — говорится в сообщении армии Израиля.

На записи, которую военные выложили в блог, заметно, как ракета приближается к населенному пункту, потом более крупным планам показан взрыв. Сколько именно ракет израильская армия выпустила в сторону Сирии, в Twitter ведомства не уточняется. Сирийское государственное агентство SANA ранее сообщало о том, что некоторые из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.