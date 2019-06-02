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Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает корреспондент РБК.

По его словам, повреждения не носят серьезный характер, но у зданий выбиты стекла. «Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены», — пообещал он.

Как отметил губернатор, превышения предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Угроз дальнейшего распространения возгорания и новых взрывов нет, добавил Никитин.

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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85

Губернатор сообщил, что за медицинской помощью обратились 84 человека. 16 пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как легкой и средней тяжести.

В то же время Никитин не исключил, что число пострадавших может увеличиться, передают информагентства.

Фотогалерея 
Взрыв на заводе по производству тротила в Дзержинске. Фоторепортаж

Взрывы на заводе ГосНИИ «Кристалл» произошли днем 1 июня, в результате пострадали сотрудники предприятия и местные жители, было повреждено около 180 многоквартирных домов. В городе ввели режим ЧС. В Следственном комитете сообщили, что ЧП носит техногенный характер. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о нарушениях требований безопасности производственных объектов. 

Теги: Глеб Никитин, Дзержинск, взрывы
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