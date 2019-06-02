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Власти уточнили число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске возросло до 89 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Среди раненых оказались 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегающих к нему территорий. По словам губернатора региона Глеба Никитина, в стационаре находятся 16 раненых. При этом один человек в тяжелом состоянии и 15 — средней степени тяжести.

Общество
Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске. Главное

«Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь», — отметил Никитин.

Накануне в Минздраве сообщали, что за медицинской помощью обращались 85 человек. Взрывы на заводе «Кристалл» произошли днем 1 июня в цехе полимеров. В результате три складских и два производственных помещения были разрушены на общей площади 800 кв. м.

Фотогалерея 
Взрыв на заводе по производству тротила в Дзержинске. Фоторепортаж

При этом повреждения получили около 180 многоквартирных домов, 70 детских садов и 31 школа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. СК также назвал взрывы техногенными.

Теги: новости РБК, Нижегородская область, взрывы, пострадавшие
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