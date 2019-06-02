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В Кабуле взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба

В афганском Кабуле подорвалось самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автобусу. Об этом в Twitter сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны.

В результате один человек погиб и десять пострадали. Инцидент произошел в 07:50 по местному времени (06:20 мск). Автобус перевозил чиновников Университета образования имени Бурхануддиина Раббании.

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В мечети в Кабуле произошел взрыв

В конце мая десять человек получили ранения, когда на автобус подорвался на мине в Кабуле. Он перевозил госслужащих Министерства по делам хаджа и религии, которые ехали на работу.

В начале апреля в Афганистане при детонации самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в стране. Еще трое военнослужащих США получили ранения.

Теги: Кабул, Афганистан, взрыв, Автобус
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