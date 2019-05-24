В мечети в Кабуле произошел взрыв

В столице Афганистана Кабуле в одной из мечетей прогремел взрыв, в результате которого более десяти человек пострадали, один человек погиб, передает местное агентство Khaama Press со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.

По его словам, взрыв произошел в одной из мечетей около 13:20 по местному времени (11:20 мск). Он отметил, что погиб имам Мавлави Рехан.

По словам представителя полиции, пишет Al-Jazeera, погибших было двое, а взрыв случился в мечети Аль-Таква, где десятки прихожан совершали молитву. Взрывное устройство, как он отметил, разместили в микрофоне, который использовал священнослужитель.

Reuters передает, что при взрыве погибли три человека, ранены как минимум еще 20 прихожан. Представитель полиции сообщил агентству, что бомбу разместили рядом с алтарем.

Никто пока не взял ответственность за случившиеся.