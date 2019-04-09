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Политика ,  
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В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных США

Трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в Афганистане погибли при взрыве самодельного взрывного устройства. Еще трое военных США получили ранения, сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса. 

Инцидент произошел вблизи авиабазы Баграм недалеко от Кабула. Раненые военнослужащие были эвакуированы, им оказывается медицинская помощь.

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Представитель Вооруженных сил США в Афганистане, генерал-майор Дэвид Батлер ​сообщил, что бомба взорвалась радом с конвоем безопасности,которая привела к гибели и ранениям. Ответственность за нападение на авиабазу на себя взяло движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), передает Reuters.

Согласно последним данным правительства США и НАТО, в 2019 году в Афганистане погибло семеро американских военных. В общей сложности с 2015 года погибло 68 военнослужащих.

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Коалиция во главе с США и другие страны, включая силы НАТО, проводили военную операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане с 2001 года после терактов 11 сентября. Военные действия велись против правительства талибов и сил «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России). В конце декабря 2014 года США и другие государства НАТО объявили о завершении «боевой миссии» своих войск в Афганистане и передали контроль за ситуацией в стране национальной армии и силам безопасности. На смену предыдущей операции пришла американская операция «Страж свободы» и совместная операция Североатлантического альянса «Решительная поддержка».

Теги: Афганистан, военные США, взрыв
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