При атаке на автобус в афганском Кабуле пострадали десять человек

При атаке на автобус в афганском Кабуле пострадали десять человек

В столице Афганистана Кабуле автобус, который перевозил госслужащих из Министерства по делам хаджа и религии, подорвался на мине. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По меньшей мере десять человек получили ранения. Al Arabiya со ссылкой на представителя полиции указывает, что один из них находится в критическом состоянии. Представитель Министерства по делам хаджа и религии Араб Хайдари отметил, что все находившиеся в автобусе — сотрудники ведомства. Они направлялись на работу.

Данных о погибших нет.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Al Arabiya подчеркивает, что в регионе регулярно проводят атаки боевики запрещенных в России организаций «Талибан» и «Исламское государство».