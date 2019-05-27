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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Песков отреагировал на отказ Медведчука вести переговоры по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к тому, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук сложил с себя полномочия переговорщика по Донбассу. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков заметил, что Медведчук «имел контакты и в Киеве, и в Москве и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области». Он добавил, что Медведчук эффективно показал себя в ситуации с обменом пленными.

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Виктор Медведчук заявил о сложении полномочий переговорщика по Донбассу

Представитель Кремля добавил, что не знает, кого Киев назначит на это место.

24 мая Медведчук заявил, что не намерен представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией. По его словам, позиция нового главы государства противоречит мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий.

Ранее глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что они не видят Медведчука своим переговорщиком.

Теги: Дмитрий Песков, Виктор Медведчук, Донбасс
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