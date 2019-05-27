Песков отреагировал на отказ Медведчука вести переговоры по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к тому, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук сложил с себя полномочия переговорщика по Донбассу. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков заметил, что Медведчук «имел контакты и в Киеве, и в Москве и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области». Он добавил, что Медведчук эффективно показал себя в ситуации с обменом пленными.

Представитель Кремля добавил, что не знает, кого Киев назначит на это место.

24 мая Медведчук заявил, что не намерен представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией. По его словам, позиция нового главы государства противоречит мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий.