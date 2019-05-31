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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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МАГАТЭ заявило о выполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

Иран соблюдает основные ограничения ядерной активности, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года, пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как указали инспекторы организации, уровень обогащения урана и его запасы остаются в пределах допустимого порога, несмотря на то что резервы урана и тяжелой воды незначительно увеличились.

«В течение периода подготовки доклада все иранские запасы обогащенного урана не превышали 300 кг», — говорится в документе, который цитирует Bloomberg. Там также указывается, что количество низкообогащенного урана составляет 174 кг.

Политика
Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

8 мая стало известно, что Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить выполнение некоторых обязательств в рамках ядерной сделки. Тегеран указал, что страны — участницы сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы компенсировать ущерб из-за санкций США. Уточнялось, что Иран не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, у других стран будет 60 дней, чтобы выполнить свои обязательства. Уведомления о своем решении Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России.

Годом ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из сделки и восстановит действие санкций.

Теги: ядерная сделка, Иран, МАГАТЭ
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