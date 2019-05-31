Путин дал поручение по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Путин дал поручение по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Правительство рассмотрит возможность предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов семьям с детьми-инвалидами. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи Совета законодателей, которая прошла 24 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября.

Помимо этого кабмину поручено внести в законодательство изменения, направленные на защиту прав семей с детьми на получение кредита с использованием средств материнского капитала при рождении второго ребенка и последующих детей.

Поручение должно быть реализовано до 1 ноября, ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.