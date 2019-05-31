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Политика ,  
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Путин дал поручение по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Правительство рассмотрит возможность предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов семьям с детьми-инвалидами. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи Совета законодателей, которая прошла 24 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 сентября.

Помимо этого кабмину поручено внести в законодательство изменения, направленные на защиту прав семей с детьми на получение кредита с использованием средств материнского капитала при рождении второго ребенка и последующих детей.

Поручение должно быть реализовано до 1 ноября, ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

Политика
Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным

6 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям. Согласно документу, при рождении третьего ребенка или последующих детей семьи будут получать на погашение ипотеки 450 тыс. руб. из бюджета. 28 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Предложение выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным семьям Путин озвучил в феврале в послании Федеральному собранию. Глава государства пояснил, что макроэкономическая ситуация в России позволяет осуществить такие выплаты из бюджетных средств.

Теги: Владимир Путин, Правительство, Ипотека
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