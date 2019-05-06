Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,20 +0,12 EUR Бирж. 72,94 0 Brent 71,00 -0,41% USD Нал. 65,64 64,67 EUR Нал. 73,48 72,41 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1189 -0,0011 BTC/USD Бирж. 6 027,60 -22,40 IMOEX 2 568,55 -0,48% RTSI 1 241,11 -0,58% DJIA 26 185,45 -1,21% Nasdaq 8 045,29 -1,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Прокурор запросила до полутора лет колонии Кокорину и Мамаеву Общество, 17:18 Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко Общество, 17:08 Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски Общество, 17:07 Что дают большие данные малому бизнесу при скромных бюджетах РБК и МегаФон, 17:05 Фарфан не сыграет за «Локомотив» в последних матчах сезона Спорт, 17:04 В учебниках истории Крыма уберут главу о коллаборационизме крымских татар Общество, 16:50 Империя шопинга: как японские магазины завоевали мир Pro, 16:48 Короли будущего: как проходит детство юных принцев и принцесс Европы Общество, 16:44 У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Политика, 16:43 Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Калви Общество, 16:38 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 16:37 Госдеп выразил готовность помочь пострадавшим в катастрофе SSJ100 Политика, 16:31 Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе Политика, 16:27 В России начали действовать новые правила диспансеризации Общество, 16:26
Политика ,  
0 
Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным
При рождении третьего или последующих детей семьи, у которых есть ипотека, будут получать из бюджета 450 тыс. руб. на ее погашение. Депутаты будут рассматривать новый закон в приоритетном порядке, пообещал Володин
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает выплату компенсации в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб.», — сообщил Вячеслав Володин, представляя документ журналистам.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в приоритетном порядке, а необходимые на эти цели средства уже заложены в бюджет страны. Спикер Госдумы также подчеркнул, что закон будет иметь обратную силу и вступит в действие с 1 января 2019 года. «Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — подчеркнул Володин.

Экономика
Путин указал банкам «не накручивать» ставки по льготной ипотеке выше 6%

Первое заседание Госдумы, на котором будут обсуждать законопроект, назначено на 13 мая.

Идею выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий и последующие дети, президент России Владимир Путин выдвинул во время послания к Федеральному собранию в феврале 2019 года. По его словам, макроэкономическая ситуация в России стабильна и позволяет осуществить такие выплаты из бюджетных средств.

Кроме того, Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Он объяснил, что сейчас ставка субсидируется в первые три или пять лет кредита, после которых льготы заканчиваются. «Предлагаю установить льготы на весь срок действия ипотечного кредита», — сказал президент. По его оценке, обновленной программой льготной ипотеки смогут воспользоваться 600 тыс. семей.

Экономика
Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тыс. руб.

Согласно действующему законодательству семьям, в которых с 2018 по 2022 год появится второй или третий ребенок, власти компенсируют ипотечную ставку выше 6%. На реализацию программы выделили 600 млрд руб.

Правительство уже подсчитало затраты на реализацию заявленных Путиным целей. Согласно расчетам кабмина, на выплаты компенсаций по ипотеке многодетным семьям только в 2019 году понадобится до 15 млрд руб.

Автор: Наталья Демченко
Материалы по теме
Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП
Бизнес
Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году
Финансы
Путин предложил давать 450 тыс. руб. многодетным семьям с ипотекой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter