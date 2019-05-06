Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным

При рождении третьего или последующих детей семьи, у которых есть ипотека, будут получать из бюджета 450 тыс. руб. на ее погашение. Депутаты будут рассматривать новый закон в приоритетном порядке, пообещал Володин

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает выплату компенсации в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. руб.», — сообщил Вячеслав Володин, представляя документ журналистам.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в приоритетном порядке, а необходимые на эти цели средства уже заложены в бюджет страны. Спикер Госдумы также подчеркнул, что закон будет иметь обратную силу и вступит в действие с 1 января 2019 года. «Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — подчеркнул Володин.