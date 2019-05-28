Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Документ, разработанный по озвученным в послании президента Федеральному собранию поручениям, размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

В финансово-экономическом обосновании, приложенном к законопроекту, указывается, что уже в этом году выплаты на погашение ипотечного кредита смогут получить около 30 тыс. семей. Сумма выплаты будет освобождена от налогов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Владимир Путин поставил цель, чтобы семьи, у которых родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита.

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — подчеркнул спикер Госдумы.