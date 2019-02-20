Путин предложил давать 450 тыс. руб. многодетным семьям с ипотекой

Президент России Владимир Путин предложил выделять семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита. Об этом глава государства заявил в ходе послания к Федеральному собранию, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

Президент отметил, что в связи с ростом стабильности и устойчивости макроэкономической ситуации в России стало возможным «погасить за такую семью 450 тыс. руб. из ее ипотечного кредита» из бюджетных средств.

​Кроме того, Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Он объяснил, что сейчас ставка субсидируется в первые три или пять лет кредита, после которых льготы заканчиваются. «Предлагаю установить льготы на весь срок действия ипотечного кредита», — сказал президент.

По его словам, обновленной программой льготной ипотеки смогут воспользоваться 600 тыс. семей.