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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин предложил давать 450 тыс. руб. многодетным семьям с ипотекой

Президент России Владимир Путин предложил выделять семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита. Об этом глава государства заявил в ходе послания к Федеральному собранию, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

Президент отметил, что в связи с ростом стабильности и устойчивости макроэкономической ситуации в России стало возможным «погасить за такую семью 450 тыс. руб. из ее ипотечного кредита» из бюджетных средств.

​Кроме того, Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Он объяснил, что сейчас ставка субсидируется в первые три или пять лет кредита, после которых льготы заканчиваются. «Предлагаю установить льготы на весь срок действия ипотечного кредита», — сказал президент.

По его словам, обновленной программой льготной ипотеки смогут воспользоваться 600 тыс. семей.

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Ранее об идее сделать льготную ипотеку для семей с детьми бессрочной говорил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, правительство занимается подготовкой соответствующих поправок в законодательство.

Согласно действующему законодательству, семьям, в которых с 2018 по 2022 год появятся второй или третий ребенок, власти компенсируют ипотечную ставку выше 6%. На реализацию программы выделили 600 млрд руб.

Теги: Владимир Путин, господдержка ипотека
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