В МИД Мексики обещали дать «энергичный» ответ на пошлины со стороны США

Мексика намерена дать «энергичный» ответ после введения в отношении этой страны пошлин со стороны США из-за нелегальных мигрантов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид, передает Reuters.

«Это стало бы катастрофичным, если Трамп исполнит свою угрозу введения пошлин за миграцию, поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня. Если это произойдет, мы должны будем ответить энергично», — сказал Сид.

Также глава мексиканского внешнеполитического ведомства сравнил введение пошлин с «ледяным душем».

31 мая президента США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с постоянным потоком нелегальных мигрантов из этой страны. Хозяин Белого дома предупредил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток мигрантов из Мексики не прекратится. Меры вступят в силу 10 июня.