Минздрав поддержал запрет на курение кальяна в кафе и ресторанах

Минздрав поддержал запрет на курение кальяна в кафе и ресторанах

Министерство здравоохранения выступает за запрет курения кальянов в общепите. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Курение кальяна в кафе и ресторанах причиняет вред здоровью как работников, так и посетителей, подчеркнули в ведомстве.

Минздрав ссылается на научные исследования, которые утверждают, что курение кальяна опасно для здоровья. В частности, из-за этого повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений и снижается качество работы легких. Курение кальяна может усилить риск передачи туберкулеза. Не менее опасны бестабачные кальяны, отмечают в министерстве.

В марте Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным и признать, что из-за них также развивается зависимость. Правительство поддержало идею, а 29 мая одобрило законопроект, распространяющий акцизы на всю табачную продукцию, включая электронные сигареты и кальяны.