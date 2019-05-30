Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае. На кадрах видно, как он столкнулся с другим судном возле моста Маргит в Будапеште.

Видео: Időkép / Youtube

Как сообщает Reuters, по последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек. Ранее было известно о семи погибших.

Инцидент произошел возле здания парламента Венгрии вечером 29 мая. Один из катеров после столкновения опрокинулся, на борту судна были 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семерых удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.