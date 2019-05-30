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Врачи заявили о минимальном шансе найти выживших после крушения на Дунае

Шанс на то, что спасателям удастся найти выживших пассажиров прогулочного туристического катера, затонувшего в Будапеште, есть, но он не велик. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Национальной службы скорой помощи Венгрии Пал Гиорфи, передает Reuters.

«Как представитель скорой помощи, я не склонен говорить, что надежды нет, поэтому я бы скорее сказал, что есть минимальный шанс (найти выживших)», — сказал он.

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Оператор перевернувшегося на Дунае судна сообщил о состоянии катера

На борту прогулочного катера, который столкнулся с другим судном на Дунае возле здания парламента Венгрии, были 34 человека: два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Как сообщает AP со ссылкой на южнокорейский МИД, на пассажирах не было спасательных жилетов.

Фотогалерея 
Поиски выживших на Дунае после крушения прогулочного катера. Фоторепортаж

По последним данным, в результате происшествия семеро туристов погибли, еще семерых удалось спасти. Остальные числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции участвуют около 100 пожарных, на месте также работает министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер. Компания-оператор затонувшего судна не смогла назвать причину инцидента с катером.

 

Теги: Венгрия, туристы, река
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