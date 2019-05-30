Врачи заявили о минимальном шансе найти выживших после крушения на Дунае

Шанс на то, что спасателям удастся найти выживших пассажиров прогулочного туристического катера, затонувшего в Будапеште, есть, но он не велик. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Национальной службы скорой помощи Венгрии Пал Гиорфи, передает Reuters.

«Как представитель скорой помощи, я не склонен говорить, что надежды нет, поэтому я бы скорее сказал, что есть минимальный шанс (найти выживших)», — сказал он.

На борту прогулочного катера, который столкнулся с другим судном на Дунае возле здания парламента Венгрии, были 34 человека: два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Как сообщает AP со ссылкой на южнокорейский МИД, на пассажирах не было спасательных жилетов.