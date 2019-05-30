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Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту. Это следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают наделить командира самолета правом обездвиживать дебоширов с применением пластиковых наручников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие этого законопроекта, заявил, что пассажиры ведут себя агрессивного на борту достаточно часто. «В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы», — считает он.

По мнению Володина, существует необходимость лишить хулиганов любой возможности причинить вред другим пассажирам, членам экипажа и самолету.

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Автор инициативы, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил ТАСС, что сейчас ведется обсуждение списка средств сдерживания. «В этот список, который определит правительство, будут внесены пластиковые наручники», — отметил он, добавив, что говорить о внесении в перечень электрошокеров пока рано.

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В сентябре 2016 года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости наделить экипажи возможностью использовать средства сдерживания. «Просим вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают. Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания, это пластиковые наручники и ремни, потому что мы связываем нарушителей пледами». «Давно пора было это сделать», — ответил Путин.

В октябре 2018 года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Законопроект предполагает внести изменения в Воздушный кодекс России и разрешить командиру воздушного судна давать экипажу распоряжение о применении спецсредств, если кто-то на борту создает угрозу безопасности полета.

Теги: авиадебошир, Госдума РФ, первое чтение, законопроект, наручники
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