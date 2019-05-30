Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту. Это следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.
Авторы законопроекта предлагают наделить командира самолета правом обездвиживать дебоширов с применением пластиковых наручников.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие этого законопроекта, заявил, что пассажиры ведут себя агрессивного на борту достаточно часто. «В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы», — считает он.
По мнению Володина, существует необходимость лишить хулиганов любой возможности причинить вред другим пассажирам, членам экипажа и самолету.