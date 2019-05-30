Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Автор инициативы, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил ТАСС, что сейчас ведется обсуждение списка средств сдерживания. «В этот список, который определит правительство, будут внесены пластиковые наручники», — отметил он, добавив, что говорить о внесении в перечень электрошокеров пока рано.

В сентябре 2016 года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости наделить экипажи возможностью использовать средства сдерживания. «Просим вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают. Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания, это пластиковые наручники и ремни, потому что мы связываем нарушителей пледами». «Давно пора было это сделать», — ответил Путин.

В октябре 2018 года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Законопроект предполагает внести изменения в Воздушный кодекс России и разрешить командиру воздушного судна давать экипажу распоряжение о применении спецсредств, если кто-то на борту создает угрозу безопасности полета.