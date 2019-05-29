Суд обязал актера Панина заплатить «Победе» ₽59 тыс. за курение на борту

Суд обязал актера Панина заплатить «Победе» ₽59 тыс. за курение на борту

Суд счел доказанным, что дополнительная санитарная обработка борта обошлась «Победе» именно в такую сумму. Инцидент произошел в декабре 2018 года. Из самолета актера выводили полицейские

Алексей Панин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Судогодский районный суд обязал актера Алексея Панина выплатить авиакомпании «Победа» 59 тыс. руб. в счет компенсации убытков, причиненных его поведением на борту самолета.

В декабре 2018 года Панин, прибывший в Москву рейсом «Победы» из Стамбула, был передан во Внуково сотрудникам полиции, после того как закурил на борту. Авиакомпания тогда заявляла, что намерена взыскать с актера компенсацию.

«Для ликвидации последствий курения авиакомпания была вынуждена провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Расходы составили 59 тыс. руб., что подтверждается актом выполненных работ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Владимирского областного суда.

В законную силу решение суда пока не вступило и может быть обжаловано.