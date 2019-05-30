Экс-посол Грузии попросил Зеленского предоставить гражданство Украины

Бывший посол Грузии на Украине Григол Катамадзе обратился к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ему гражданство Украины. Об этом он сообщил интернет-изданию «Гордон».

«Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство», — сказал он.

По его словам, уже прошло шесть лет с того момента, как он прекратил работать госслужащим Грузии. Он отметил, что с 2015 года возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков Украины и много лет живет в Киеве.

Катамадзе напомнил, что Зеленский в своей инаугурационной речи призвал представителей украинской диаспоры вернуться на родину для того, чтобы строить успешное государство и пообещал предоставить им гражданство Украины. «Хоть я не этнический украинец, но искренне переживаю за будущее страны, с которой связана большая часть моей сознательной жизни», — добавил он.