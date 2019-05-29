Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство

Для президента Украины Владимира Зеленского возврат экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства был вопросом «справедливости и достоинства». Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук подчеркнул, что, когда бывший президент Украины Петр Порошенко «очень быстро дал и очень быстро отнял» гражданство у Саакашвили, он преследовал личные, а не национальные интересы.

Тем не менее Кравчук усомнился, что Саакашвили назначат на государственную должность, так как ему, по мнению экс-президента, следует работать на своей родине — в Грузии.

22 мая стало известно, что экс-президент Грузии написал письмо Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. 28 мая Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.