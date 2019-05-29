Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,11 +0,40 EUR Бирж. 72,65 +0,41 Brent 68,82 -1,53% USD Нал. 65,49 64,65 EUR Нал. 73,04 72,16 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1156 -0,0006 BTC/USD Бирж. 8 684,00 -58,07 IMOEX 2 614,85 +0,19% RTSI 1 264,99 -0,48% DJIA 25 347,77 -0,93% Nasdaq 7 607,35 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТГК-1 ₽0,013 (+39,4%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,48%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,4%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,48%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
Фонд защиты национальных ценностей перечислил ₽5 млн в поддержку Бутиной Политика, 13:13 «Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках Общество, 13:13 Зеленая экономика: как получить энергетические мощности из мусора Партнерский материал, 13:12 Курс доллара превысил 65 руб. Финансы, 13:08 Ученые назвали способ избавления от жира Общество, 13:07 Мадам Икс: в чем секрет отличной физической формы Мадонны Стиль, 13:03 Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке Бизнес, 12:58 Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления Мадуро Экономика, 12:48 Неговорящие цифры: что мешает анализировать расходы покупателей Pro, 12:47 5 историй о том, как уйти из своего бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 12:45 Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором Общество, 12:43 Китай решил оставить США без редкоземельных металлов: чем это грозит Quote, 12:40 Почему строгий законопроект в США вызвал возмущение женщин Партнерский материал, 12:39 Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство Политика, 12:37
Политика ,  
0 
Кравчук объяснил решение Зеленского дать Саакашвили гражданство

Для президента Украины Владимира Зеленского возврат экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства был вопросом «справедливости и достоинства». Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук подчеркнул, что, когда бывший президент Украины Петр Порошенко «очень быстро дал и очень быстро отнял» гражданство у Саакашвили, он преследовал личные, а не национальные интересы.

Политика
Захарова отреагировала на решение вернуть Саакашвили гражданство Украины

Тем не менее Кравчук усомнился, что Саакашвили назначат на государственную должность, так как ему, по мнению экс-президента, следует работать на своей родине — в Грузии.

22 мая стало известно, что экс-президент Грузии написал письмо Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. 28 мая Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Теги: Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили
Материалы по теме
Захарова отреагировала на решение вернуть Саакашвили гражданство Украины
Политика
Погранслужба Украины не увидела оснований отказать Саакашвили во въезде
Политика
Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter