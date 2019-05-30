Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Она подчеркнула, что приостановка действия договора не была выбором России, но Москва вынуждена так отреагировать «в тех условиях, в которые нас поставили».

Матвиенко заявила, что считает принятие законопроекта «абсолютно правильным» решением, и призвала не откладывать его.

По словам спикера Совфеда, благодаря приостановке действия соглашения Россия сможет заниматься разработкой вооружений, соответствующих национальным интересам и безопасности страны, и не отстать, если ее партнеры «будут двигаться как-то по-другому в этом направлении».