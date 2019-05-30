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Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Она подчеркнула, что приостановка действия договора не была выбором России, но Москва вынуждена так отреагировать «в тех условиях, в которые нас поставили».

Матвиенко заявила, что считает принятие законопроекта «абсолютно правильным» решением, и призвала не откладывать его.

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По словам спикера Совфеда, благодаря приостановке действия соглашения Россия сможет заниматься разработкой вооружений, соответствующих национальным интересам и безопасности страны, и не отстать, если ее партнеры «будут двигаться как-то по-другому в этом направлении».

Текст документа состоит из трех частей: первая посвящена приостановлению действия договора, вторая — праву президента возобновить его действие. В заключительной части говорится о том, что в случае принятия закон вступит в силу с момента опубликования.

Москва решила выйти из ДРСМД в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Американский президент Дональд Трамп, объявляя о решении приостановить обязательства по соглашению, заключенному в 1987 году, заявил, что США разработают собственное оружие, чтобы «лишить Россию любых военных преимуществ от ее незаконных действий».

Теги: Валентина Матвиенко, ДРСМД, законопроект, Совет Федерации
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