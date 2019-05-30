Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

В законопроекте написано, что у президента есть право принять решение о возобновлении действия договора

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Совет Думы рассмотрит внесенный президентом законопроект в течение часа, добавил председатель Думы.

Сам проект был вскоре опубликован на сайте Госдумы. Текст состоит из трех статей — в первой говорится о приостановлении, во второй — о праве президента возобновить действие, в третьей — о том, что закон в случае принятия вступит в силу в момент опубликования.

Своим представителем в Госдуме по этому законопроекту Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова.