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Приостановка ДРСМД ,  
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Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В законопроекте написано, что у президента есть право принять решение о возобновлении действия договора
Фото: ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Совет Думы рассмотрит внесенный президентом законопроект в течение часа, добавил председатель Думы.

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Сам проект был вскоре опубликован на сайте Госдумы. Текст состоит из трех статей — в первой говорится о приостановлении, во второй — о праве президента возобновить действие, в третьей — о том, что закон в случае принятия вступит в силу в момент опубликования.

Своим представителем в Госдуме по этому законопроекту Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Нас упрекают в производстве, испытаниях и развертывании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая будто бы имеет запрещенную по Договору дальность 500-5500 км для такого класса ракет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако, написано далее, за пять лет обсуждения проблемы США не предоставили данные, которые бы это подтверждали. «Межведомственная проработка вопроса» этих ракет в России показала, что обвинения США беспочвенны и бездоказательны.

Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД 4 марта, на следующий день об этом уведомили американскую сторону. Законодательство России требует, чтобы такие решения были оформлены в виде федерального закона — именно поэтому президент в четверг внес этот проект в Думу.

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин, ДРСМД, Госдума
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