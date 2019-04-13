В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

Если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом регулятора, то «конечно, вероятнее движение вниз», отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Точных сроков снижения ставки она не назвала

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она. По словам Набиуллиной, в случае, когда ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, наиболее вероятно движение ставки вниз, а не вверх.

Совет директоров ЦБ рассмотрит сложившуюся ситуацию и факторы на заседании 26 апреля, добавила она.

В конце марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в 7,75%. Позже Набиуллина объяснила, что Банк России считает достаточным повышение ставки в 2018 году (ставку дважды поднимали на 0,25 п.п.) для возврата годовой инфляции «к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года».