Набиуллина допустила корректировку прогноза по инфляции в 2020 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что сейчас инфляция в России составляет 5,1% в годовом выражении, передает ТАСС. Она предположила, что в начале 2020 года этот показатель может снизиться до 4%, как это было в 2018-м.

«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — заявила Набиуллина.

По ее словам, пик инфляции завершился в марте, а месячные темпы роста опустились до уровня, который соответствует целям Центробанка.

«Будем считать, что отклонение инфляции от нашей цели было по времени непродолжительное и не столь значительное», — уточнила Набиуллина.

В марте ЦБ снизил прогноз по инфляции до 4,7–5,2% в 2019 году. До этого предполагалось, что цены в России вырастут на 5–5,5%. ЦБ также отмечал, что пик инфляции придется на март—апрель 2019-го, а квартальные темпы роста цен приблизятся к 4% во втором полугодии. Обещалось, что годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.