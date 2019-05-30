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РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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В Киеве допустили рост цен на топливо из-за ограничений со стороны России

Введенные Россией ограничения на поставку на Украину бензина, дизельного топлива и сжиженного газа могут привести к повышению розничных цен на топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Ведомство отмечает, что около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на Украину из России и Белоруссии. Ценовая ситуация на рынке и его ресурсное наполнение напрямую зависят от стабильности поставок из указанных государств.

АМКУ сообщил о существующих угрозах, касающихся наполнения рынка, в администрацию президента Украины, правительство и Совет национальной безопасности и обороны страны.

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Россия ввела ограничения на поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину в середине апреля. Согласно новым правилам, для их вывоза необходимо получить специальное разрешение. Российский премьер Дмитрий Медведев назвал эту меру ответом на действия Киева. Ранее власти Украины расширили список российских товаров, запрещенных к ввозу, включив в него в том числе формалин, стеклотару, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и так далее.

После ответных мер Москвы нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта» выразила опасение, что прекращение поставок российской нефти может привести к коллапсу экономики Украины и подорвать национальную безопасность страны.

Теги: Украина, топливо, рост цен
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