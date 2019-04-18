В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Прекращение поставок нефти из России грозит подорвать национальную безопасность Украины и привести к коллапсу ее экономики. С таким предупреждением выступила компания «Укртатнафта»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», — говорится в заявлении компании.

Ранее в четверг глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее поставки на Украину сырой нефти и ряда разновидностей нефтепродуктов. Бензин и дизельное топливо, согласно тому же документу, разрешается вывозить на Украину лишь на основании специальных разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития.

Руководство «Укртатнафты» призвало власти Украины немедленно реализовать комплекс мер, направленных на устранение преференций поставщикам импортных нефтепродуктов.